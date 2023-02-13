Байден распорядился проанализировать феномен НЛО Белый дом: Байден распорядился создать межведомственную группу для анализа феномена НЛО

Фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Межведомственная группа для углубленного анализа феномена неопознанных летающих объектов будет создана в США по поручению президента Джо Байдена, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби во время брифинга у Белого дома. Причиной послужили три аппарата неизвестного происхождения, которые американские истребители сбили ранее на севере страны и над Канадой.

Президент через своего советника по национальной безопасности сегодня распорядился межведомственной группе изучить политические импликации обнаружения, анализа и утилизации неопознанных воздушных объектов, которые представляют риски с точки зрения безопасности. Каждый элемент правительства удвоит усилия для того, чтобы понять и нейтрализовать такие явления, — заявил Кирби.

При этом он подчеркнул, что власти США не считают, что эти объекты были внеземного происхождения.

В минувшие выходные сообщалось, что представители NORAD отслеживали неопознанный воздушный объект, который перемещается в небе над Северной Канадой. Чуть позже премьер-министр страны Джастин Трюдо сообщил, что канадские и американские военные самолеты сбили неопознанный объект. Позднее американские военные перехватили очередной летающий объект в небе над озером Гурон на границе с Канадой. В целом же на минувшей неделе американские истребители перехватили два летающих объекта над Аляской и Канадой, а еще неделей ранее сбили китайский аэростат-шпион над Атлантикой.