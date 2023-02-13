Военные США сбили неизвестный летающий объект над озером Гурон Конгрессмен Бергман: военные США сбили летающий объект над озером Гурон

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Американские военные перехватили очередной летающий объект в небе над озером Гурон на границе с Канадой. Об этом сообщил в своем Twitter конгрессмен Джек Бергман. Он подчеркнул, что высоко оценивает действия военных, но отметил, что общественность страны заслуживает «значительно больше ответов. чем получает».

Военные США списали еще один «объект» над озером Гурон. Я высоко оцениваю решительные действия летчиков-истребителей, — написал Бергман.

В минувшие выходные сообщалось, что Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) отдало распоряжение о закрытии воздушного пространства в ряде районов штата Монтана, граничащего с Канадой. Конкретных причин для этого шага авиарегулятор не указал. Вместе с тем отмечалось, что данная мера была принята «для поддержки операций Министерства обороны».

Сенатор-демократ от штата Монтана Джон Тестер заявил, что ему сообщили о некоем «объекте», появившемся в воздушном пространстве штата. По словам сенатора, он находится в тесном контакте с представителями администрации США и Пентагона по данному вопросу.

В результате в Командовании воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщили, что никаких неопознанных объектов в воздушном пространстве обнаружено не было и все ограничения были сняты.

Также на минувшей неделе стало известно, что американские истребители перехватили два летающих объекта над Аляской и Канадой, а еще неделей ранее сбили китайский аэростат-шпион над Атлантикой.