В небе над Канадой обнаружили летающий объект неизвестного происхождения NORAD сообщил о неопознанном объекте в небе над Канадой, его происхождение неизвестно

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Представители Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) отслеживают неопознанный воздушный объект, который перемещается в небе над Северной Канадой. Детали и происхождение объекта в настоящее время неизвестны. Об этом говорится в заявлении командования, которое приводит РИА Новости.

Командование подтверждает, что мы обнаружили высотный объект над Северной Канадой. Хотя в настоящее время мы не можем разглашать подробности, связанные с этой активностью, обращаем внимание, что NORAD проводит постоянные, рассредоточенные операции по защите Северной Америки в одном или всех трех регионах (действия) NORAD, — говорится в сообщении.

В свою очередь телеканал Global News со ссылкой на источники в отрасли безопасности сообщил, что NORAD следит за «одним или двумя воздушными объектами». Потенциально они могут являться аэростатами-шпионами. Информации о том, где именно были замечены объекты, не приводится. Также неизвестно, кому они могут принадлежать.

Ранее телеканал NBC сообщил, что американские военные в течение нескольких дней отслеживают китайский разведывательный воздушный шар над северной частью США. Отмечалось, что зонд прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана. Пентагон сообщил, что сбивать шар рискованно из-за его внушительных размеров. По словам представителей ведомства, объект не представляет угрозы для территорий и гражданской авиации.

Позднее шар все же был сбит истребителем F-22 ВВС США.

При этом в КНР утверждали, что аэростат не являлся шпионским, как предположили в Вашингтоне, а был туристическим и всего лишь отклонился от курса из-за сильного ветра.