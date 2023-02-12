Авиация США и Канады сбила неопознанный объект по указанию Трюдо Трюдо: авиация Канады и США сбила неопознанный объект на северо-западе страны

Фото: Master Sgt. Jeremy T. Lock/U.S. Air Force photo

F-35A и F-22 Raptor

Канадские и американские военные самолеты сбили неопознанный объект в небе над северо-западной частью Канады. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо. Он также сообщил, что на фоне данного инцидента провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Слова канадского премьера приводит РИА Новости.

Я приказал сбить неопознанный объект, который нарушил воздушное пространство Канады. Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сбило данный объект над Юконом. Самолеты США и Канады были подняты в воздух, а американский F-22 успешно поразил цель, — сообщил Трюдо.

Он также добавил, что в настоящее время вооруженные силы страны намерены извлечь и изучить обломки объекта. Трюдо поблагодарил NORAD за то, что «командование стоит на защите Северной Америки».

Ранее сообщалось, что представители NORAD отслеживали неопознанный воздушный объект, который перемещается в небе над Северной Канадой. Детали и происхождение объекта оставались неизвестными.

В свою очередь телеканал Global News со ссылкой на источники в отрасли безопасности сообщил, что NORAD следит за «одним или двумя воздушными объектами». Потенциально они могут являться аэростатами-шпионами. Информации о том, где именно были замечены объекты, не приводится.