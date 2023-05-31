Байден понадеялся подписать закон об избежании дефолта до 5 июня

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Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден рассчитывает до 5 июня получить на подпись утвержденный конгрессом законопроект, который предотвращает суверенный дефолт, передает РИА Новости. В случае, если это не произойдет США окажутся не в состоянии выполнять свои финансовые обязательства с катастрофическими последствиями.

Мы думаем, законопроект пройдет палату представителей, сенат, и президент подпишет его до 5 июня, — сказала Жан-Пьер.

Согласно документу, потолок госдолга полностью отменен до января 2025 года. По мнению аналитиков, несмотря на ограничения по росту расходов бюджета, администрация Байдена доведет уровень госдолга до $40 трлн.

Ранее портал Axios сообщил, что члены Демократической партии в палате представителей Конгресса США получили рекомендации в отношении того, как им следует комментировать сделку Байдена и Маккарти по госдолгу страны. По данным портала, демократов настраивают говорить о соглашении, как о предотвращающем «худший кризис из возможных».

До этого глава американского Минфина Джанет Йеллен направила письмо лидерам конгресса, в котором она сообщила, что ведомство изменило ожидаемый срок дефолта правительства по обязательствам с 1 на 5 июня. По ее словам, после подсчетов аналитиков ведомства стало понятно, что казначейство имеет достаточно ресурсов, чтобы выполнить свои обязательства в случае отсутствия решения по потолку госдолга. Она обратилась к лидерам конгресса с призывом поскорее решить вопрос с потолком госдолга.