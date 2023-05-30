Демократы получили указания по поддержке сделки по госдолгу США Axios: демократы получили указания по поддержке сделки Байдена и Маккарти по госдолгу США

Фото: Sean Kilpatrick/STRSKP/Global Look Press

Члены Демократической партии в палате представителей конгресса США получили рекомендации в отношении того, как им следует комментировать сделку президента Джо Байдена и спикера палаты Кевина Маккарти по госдолгу страны, сообщает Axios. По данным портала, демократов настраивают говорить о соглашении, как о предотвращающем «худший кризис из возможных».

Двухпартийное соглашение по бюджету президента Байдена защищает американский народ, не давая экстремальным... республиканцам форсировать опустошительный дефолт, — цитирует портал документ.

Также демократам предписали говорить о том, что соглашение Байдена и Маккарти не позволяет республиканцам реализовать их экстремальные запросы на сокращение «критически значимых линий жизнеобеспечения американцев».

Кроме того, благодаря этому соглашению в США защитят образование, здравоохранение, заботу о ветеранах, а также инвестиции в инфраструктуру и климат.

Ранее сообщалось, что Джо Байден смог урегулировать проблему потолка госдолга до конца своего первого президентского срока благодаря соглашению со спикером палаты представителей Конгресса Кевином Маккарти. В частности, предельный размер государственных заимствований американского правительства не будет применяться до 1 января 2025 года.