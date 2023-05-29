Стали известны детали соглашения Байдена и Маккарти по потолку госдолга Байден за счет сделки с Маккарти решил вопрос госдолга США до конца своего первого срока

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Президент США Джо Байден смог урегулировать проблему потолка госдолга до конца своего первого президентского срока благодаря соглашению со спикером палаты представителей Конгресса Кевином Маккарти, передает РИА Новости со ссылкой на текст внесенного на рассмотрение документа. В частности, статья 3101(b) раздела 31 Кодекса США, которая устанавливает предельный размер государственных заимствований американского правительства, не будет применяться до 1 января 2025 года.

Следует отметить, что президентские выборы в США намечены на 2024 год, и новый глава государства, будь то Байден или кто-то другой, будет введен в должность в январе 2025 года.

Также в 2024 году запланированы выборы в Конгресс, включая палату представителей, которая в настоящее время контролируется республиканцами. Полномочия нынешнего состава законодательного собрания США истекают в январе 2025 года.

Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен направила письмо лидерам конгресса, в котором она сообщила, что ведомство изменило ожидаемый срок дефолта правительства по обязательствам с 1 на 5 июня. По ее словам, после подсчетов аналитиков ведомства стало понятно, что казначейство имеет достаточно ресурсов, чтобы выполнить свои обязательства в случае отсутствия решения по потолку госдолга. Она обратилась к лидерам конгресса с призывом поскорее решить вопрос с потолком госдолга.