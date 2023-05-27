Дефолт США перенесли на 5 июня Йеллен: Минфин США изменил ожидаемый срок дефолта по обязательствам с 1 на 5 июня

Фото: CNP/AdMedia / Global Look Press

Глава американского Минфина Джанет Йеллен направила письмо лидерам конгресса, в котором она сообщила, что ведомство изменило ожидаемый срок дефолта правительства по обязательствам с 1 на 5 июня. По ее словам, после подсчетов аналитиков ведомства стало понятно, что казначейство имеет достаточно ресурсов, чтобы выполнить свои обязательства в случае отсутствия решения по потолку госдолга. Документ был опубликован на официальной странице Минфина США.

Основываясь на последних доступных данных, теперь мы ожидаем, что казначейство будет иметь недостаточно ресурсов для выполнения правительственных облигаций 5 июня, если конгресс не поднимет или не приостановит лимит госдолга, — написала Йеллен.

Она обратилась к лидерам конгресса с призывом поскорее решить вопрос с потолком госдолга.

Международный валютный фонд (МВФ) ранее обратился к Конгрессу США с призывом немедленно поднять потолок госдолга и начать обсуждение бюджета на 2024 финансовый год. Соответствующий документ появился на сайте организации по итогам ежегодного обзора экономики Соединенных Штатов Америки. По мнению аналитиков МВФ, промедление в этом вопросе может привести к системным рискам для мировой экономики.