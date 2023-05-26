МВФ потребовал от США немедленно поднять потолок госдолга

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Международный валютный фонд (МВФ) обратился к Конгрессу США с призывом немедленно поднять потолок госдолга и начать обсуждение бюджета на 2024 финасовый год. Соответствующий документ появился на сайте организации по итогам ежегодного обзора экономики Соединенных Штатов Америки. По мнению аналитиков МВФ, промедление в этом вопросе может привести к системным рискам для мировой экономики.

Чтобы избежать усугубления рисков снижения, конгресс должен немедленно повысить или приостановить потолок госдолга, что позволит всерьез начать переговоры по бюджету на 2024 финансовый год, — сказано в документе.

В МВФ также призвали провести необходимые реформы в финансовых институтах США для снижения потенциальных рисков в будущем.

Ранее спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что переговоры с американской администрацией по вопросу повышения потолка госдолга идут тяжело. Республиканец отметил, что работа будет продолжена, пока не будет достигнут результат, который позволит избежать дефолта в стране, а также будет приемлемым для американского народа. Он добавил, что переговоры с администрацией Джо Байдена продолжались весь день.