В США пожаловались на сложности в переговорах по госдолгу Маккарти назвал тяжелыми и долгими переговоры по повышению потолка госдолга США

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Спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что переговоры с американской администрацией по вопросу повышения потолка госдолга «идут тяжело», пишут «Известия». Республиканец при этом отметил, что работа будет продолжена, пока не будет достигнут результат, который позволит избежать дефолта в стране, а также будет приемлемым для американского народа.

Соглашения нет. <...> Это тяжело. Но мы работаем и будем работать до тех пор, пока не сделаем это, — сказал Маккарти.

Он добавил, что переговоры с администрацией Байдена продолжались весь день.

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings поместило долгосрочный рейтинг эмитента США в иностранной валюте на уровне «ААА» в список Rating Watch «Негативный» из-за возможного дефолта по своим обязательствам. На официальном сайте агентства уточняется, что причиной этого решения послужила «политическая ангажированность», которая препятствует повышению потолка госдолга. Аналитики Fitch Ratings отметили, что американская администрация неспособна решить среднесрочные фискальные проблемы. По их словам, действия Белого дома приведут к снижению кредитоспособности США.