Медведев вышел в третий круг «Мастерса» в Майами Медведев обыграл Сакамото в трех сетах и вышел в третий круг турнира в Майами

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг турнира в Майами. Он обыграл японского коллегу Рэя Сакамото в трех сетах.

Россиянин уступил в первом сете на тай-брейке, но затем взял два следующих. Матч завершился со счетом 6:7, 6:3, 6:1.

В следующем круге Медведев встретится с победителем пары аргентинцев. Россиянин является 10-й ракеткой мира и бывшей первой ракеткой.

Ранее Медведев сообщил, что прилетел в Майами, где с 18 по 29 марта пройдет очередной турнир ATP серии «Мастерс», но без багажа. Спортсмен опубликовал обращение к американской авиакомпании United Airlines, в котором отметил, что с ним до Флориды так и не долетела одна из сумок, а вещи ему нужны для турнира.

До этого Медведев пробился в финал престижного турнира серии «Мастерс», проходящего в Индиан-Уэллсе. Он победил первую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса, который имеет в активе семь титулов на турнирах Большого шлема. Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:3) в пользу россиянина.

Кроме того, сообщалось, что победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае стал Медведев. Призовой фонд состязаний — более $3,1 млн (240 млн рублей). Голландец Таллон Грикспор, который выступал главным соперником россиянина на заключительном этапе турнира, снялся из-за травмы подколенного сухожилия.