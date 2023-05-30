«Косово — сердце Сербии»: зачем Джокович спровоцировал скандал Новак не первый спортсмен, устраивающий политические акции на крупных соревнованиях

Фото: Mylene Deroche/Keystone Press Agency/Global Look Press

Новак Джокович

Теннисист Новак Джокович спровоцировал скандал, написав «Косово — сердце Сербии» на телекамере и призвав к миру после победы над американцем Александром Ковачевичем в первом круге «Ролан Гаррос». NEWS.ru расскажет, что ждет Джоковича за политическое высказывание и кто из спортсменов устраивал подобные акции.

«Косово — сердце Сербии. Прекратите насилие»

Третья ракетка мира Новак Джокович убедительно стартовал на Открытом чемпионате Франции, победив в понедельник американца Александра Ковачевича со счетом 6:3, 6:2, 7:6. Серб идет за третьим в карьере титулом «Ролан Гаррос», но сейчас больше обсуждают не его шансы на победу, а послание, оставленное им во время традиционной автограф-сессии.

36-летний Джокович написал на телекамере «Косово — сердце Сербии! Прекратите насилие». Сейчас между Сербией и Косово очередной виток обострения.

Выступая перед сербскими СМИ, Джокович объяснил свой поступок: «Как сербу мне больно от того, что происходит в Косово. Наши люди были изгнаны из муниципалитетов. Я чувствую ответственность как общественный деятель, а особенно чувствую это как сын человека, родившегося в Косово. Это меньшее, что я мог сделать. Я чувствую себя обязанным оказать поддержку нашему народу и всей Сербии».

Он добавил, что не знает, накажут ли его, но даже если накажут, он не пожалеет о написанном.

Фото: IMAGO/Federico Pestellini/Global Look Press Новак Джокович

Почему накаляются отношения между Косово и Сербией

Косово, расположенное на территории Сербии и населенное преимущественно этническими албанцами, провозгласило независимость в 2008 году. Сербия (как и Россия) отказалась признавать государственность Косово и до сих пор считает его своей частью, хотя формально не контролирует его. В 1998–1999 годах за этот регион шла жестокая война, в результате которой погибло не менее 10 тысяч человек.

Сербы составляют большинство населения северного Косово и по-прежнему считают Белград своей столицей. Они отказались участвовать в местных выборах и препятствовали новоизбранным мэрам из числа этнических албанцев занять свои рабочие места. В дело вмешалась косовская полиция по охране общественного порядка, которая применила слезоточивый газ.

В понедельник сербы устроили акцию протеста перед зданиями муниципалитета, вызвав ожесточенные столкновения с миротворцами НАТО и местной полицией. Несколько человек получили травмы. Сербия привела в готовность вооруженные силы на границе с Косово.

Фото: AP/TASS

Накажут ли Джоковича

Джокович избежит наказания — по крайней мере от Федерации тенниса Франции (FFT).

«Нет официальных правил Большого шлема о том, что можно или нельзя говорить игрокам. Федерация не будет делать никаких заявлений или занимать какую-либо позицию по этому вопросу», — сообщила FFT.

В этом году Джокович признавался, что хочет поехать в Косово, несмотря на напряженную обстановку. Он говорил об особой связи региона со своей семьей.

«Я хочу вернуться в Косово с женой, чтобы крестить своих детей, Стефана восьми лет и Тару пяти лет. Я знаю, что этот вопрос деликатный, что конфликт все еще есть, хотя он больше не вооруженный, но напряженность очень большая. Я не хочу участвовать в политике, но для каждого серба Косово находится в сердце — это центр нашей культуры, нашей идентичности, наших традиций и нашей веры», — говорил Новак.

Джокович сравнил себя с волком — для сербов это священное животное. Он также высказал свое мнение о войне, сказав, что на ней не бывает победителей.

«Война создает пустоту в каждой семье, поэтому я не могу поддерживать войну против какой-либо страны», — сказал теннисист.

Фото: Matthieu Mirville/Dppi/Global Look Press Новак Джокович

Скандал с отцом Джоковича и портретом Путина

В этом году Джокович уже оказывался в центре скандала. На Открытом чемпионате Австралии по теннису его отец Срджан позировал перед камерами на фоне российского флага с портретом президента Владимира Путина после матча 1/4 финала Australian Open. Тогда Новак одержал победу над россиянином Андреем Рублевым.

На кадрах, разлетевшихся по всему миру, Срджан Джокович стоит рядом с фанатом, одетым в футболку с изображением буквы Z и надписью «Где мы, там Россия». В руках он держит развернутый российский флаг с портретом Путина. Мужчина передает привет лидеру российских байкеров из клуба «Ночные Волки» Александру Залдастанову (Хирург). После этого Джокович-старший произносит: «Да здравствуют русские!»

Новак тогда заявил, что его отец не был намерен поддерживать специальную военную операцию на Украине или Россию и его неправильно поняли. Джокович подчеркнул: его отец «проходил мимо» и просто поприветствовал болельщиков. Также он отметил неправильный перевод слов Срджана — их следует понимать как «ура», а не как «да здравствуют русские».

«Мне жаль, что это так обострилось. Но я надеюсь, люди понимают, что не было абсолютно никакого намерения поддерживать какие-либо военные инициативы или что-то в этом роде», — сказал Джокович-младший.

Джокович-старший в свою очередь сказал, что «невольно» был вовлечен в акцию. На трибунах Australian Open его больше не видели.

Кто еще из теннисистов высказывался на политические темы

Российский теннисист Андрей Рублев после выхода в финал турнира ATP 500 в Дубае написал на телекамере антивоенный призыв. Его поступок вызвал аплодисменты зрителей. Сам Рублев позже рассказал о реакции в соцсетях:

«Это видео каким-то образом набрало 22 млн просмотров. Думаю, что я был одним из первых спортсменов в мире, которые заявили об этом. В итоге, да, все сообщения, которые я получал после, почти на 100% были положительными, типа „спасибо“ и тому подобное».

Свои месседжи Рублев отправлял и на других турнирах.

Последовательна в действиях и украинская теннисистка Марта Костюк, которая после февральских событий прошлого года приняла решение не пожимать руку соперницам из России и Белоруссии. В первом круге «Ролан Гаррос» Костюк проиграла белоруске Арине Соболенко (3:6, 2:6) и по традиции не пожала руку сопернице, за что была освистана болельщиками.

«Я бы хотела увидеть, как люди отреагируют на это через 10 лет. Думаю, у них будут не очень приятные ощущения. Я уже говорила, что не буду жать руку. Не знаю, почему они подумали, что я внезапно передумаю. Я не ожидала, что сегодня произойдет то, что произошло. Но у меня нет никакой реакции. Людям должно быть стыдно», — поделилась эмоциями Костюк.

Фото: Mylene Deroche/Keystone Press Agency/Global Look Press Андрей Рублев

За политические высказывания все-таки наказывают

В ноябре на чемпионате мира — 2022 по футболу в Катаре сборную Сербии оштрафовали после того, как в их раздевалке был вывешен флаг, изображающий Косово частью страны.

Российский гимнаст Иван Куляк был дисквалифицирован на год за букву Z на форме. В марте 2022-го на этапе Кубка мира в Дохе (Катар) Куляк вышел на награждение бронзовой медалью с наклеенной на форму буквой. В Фонде гимнастической этики (GEF) посчитали, что россиянин нарушил устав, кодекс дисциплины, этики и поведения, а также технический регламент. От Куляка потребовали вернуть бронзовую медаль и денежное вознаграждение в размере €500.

Федерация спортивной гимнастики России (ФСГР) подала апелляцию на дисквалификацию чемпиона страны среди юниоров, но желаемого не добилась. Вернется к международным соревнованиям Куляк только в конце августа.

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