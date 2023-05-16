«Латентная вата?»: легенду украинского футбола обвинили в симпатии к России Футболист Зозуля осудил Шевченко за то, что тот сидел рядом с Новаком Джоковичем

Фото: Mateo Villalba/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Роман Зозуля

Украинский футболист Роман Зозуля в Instagram (деятельность соцсети в России запрещена) раскритиковал легендарного игрока и обладателя Золотого мяча Андрея Шевченко за то, что тот сидел рядом с сербским теннисистом Новаком Джоковичем во время первого полуфинального матча Лиги чемпионов между «Миланом» и «Интером». По его мнению, «вменяемый украинец» не должен сидеть рядом с людьми, обладающими пророссийскими взглядами.

Латентная вата? Глупость? Двойные стандарты? Если тебя приглашают на футбол, а рядом сидит спортсмен с откровенными пророссийскими взглядами, то вменяемый украинец рядом с ним на одном гектаре не сядет, — написал футболист.

Зозуля известен своими националистическими высказыванием и позицией.

В декабре 2019 года матч второго испанского дивизиона по футболу «Райо Вальекано» — «Альбасете» был прерван из-за поведения фанатов одной из команд в отношении нападающего «Альбасете» украинца Романа Зозули.

В концовке первого тайма болельщики начали обзывать игрока нацистом, в связи с чем арбитру пришлось приостановить матч, однако первый тайм все же был доигран. После перерыва футболисты «Альбасете» приняли решение не выходить на второй тайм. После матча вице-президент «Альбасете» Виктор Варела заявил, что футболист после матча расплакался в раздевалке.