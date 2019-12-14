https://static.news.ru/photo/769509cc-1fd6-11ea-b830-fa163e074e61_660.jpg Роман Зозуля Фото: Mateo Villalba/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Матч второго испанского дивизиона по футболу «Райо Вальекано» — «Альбасете» был прерван из-за поведения фанатов одной из команд в отношении форварда «Альбасете» украинца Романа Зозули.

В концовке первого тайма болельщики начали обзывать игрока нацистом, в связи с чем арбитру пришлось приостановить матч, однако первый тайм все же был доигран. После перерыва футболисты «Альбасете» приняли решение не выходит на второй тайм.

После матча, вице-президент «Альбасете» Виктор Варела заявил, что футболист после матча расплакался в раздевалке.

Мы его поддержали, потому что так играть нельзя. Зозуля подавлен, он плачет в раздевалке, — приводит слова Варела Carrusel Deportivo.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал Болгарский футбольный союз полным закрытием трибун на одном матче (плюс условно ещё на одном) национальной сборной за расистское поведение болельщиков во время отборочной игры Евро-2020, писал NEWS.ru.