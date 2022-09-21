Дисквалицированный за символ Z гимнаст Куляк выступит на Спартакиаде

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Иван Куляк

Российский гимнаст Иван Куляк выступит на вероссийской Спартакиаде в Казани, сообщает «Спорт-Экспресс». Федерация спортивной гимнастики России (ФСГР) не получила от Международной федерации гимнастики (FIG) возражений по этому поводу, заявил президент ФСГР Василий Титов.

Мы планируем, что Иван Куляк будет участвовать в Спартакиаде. Мы проинформировали о его намерении участвовать как международную федерацию, так и дисциплинарную комиссию. Мы не получили возражений от них. Поэтому мы считаем, что он может участвовать, поскольку это соревнование проводит не федерация, а министерство спорта. Соответственно, оно не попадает под ограничение, — сказал Титов.

Турнир по спортивной гимнастике на Всероссийской Спартакиаде стартует 26 сентября.

Ранее Федерация спортивной гимнастики России подала апелляцию на дисквалификацию Куляка в Фонд гимнастической этики.

Гимнаста наказали после того, как он вышел на церемонию награждения с буквой Z на форме на этапе Кубка мира в Дохе. Помимо дисквалификации, спортсмена обязали выплатить денежный штраф в размере 500 швейцарских франков, а также двух тысяч франков в качестве судебных издержек.