Россиян выгнали с ЧМ по дзюдо из-за георгиевских ленточек. В чём их вина? Поклонники сборной России 9 мая пришли на трибуны с георгиевскими ленточками, однако секьюрити указали им на выход

Фото: Dirk Waem/Zuma\TASS

Чемпионат мира по дзюдо 2023 года в Катаре

На чемпионате мира по дзюдо в Дохе, где в нейтральном статусе участвуют российские спортсмены, произошел скандал. Поклонники сборной России 9 мая пришли на трибуны с георгиевскими ленточками, однако секьюрити указали им на выход. NEWS.ru рассказывает подробнее о случившемся, а также о других случаях дискриминации желающих демонстрировать связанную с Россией символику на спортивных соревнованиях.

Как российских болельщиков выгнали с трибун

К двум девушкам и мужчине, поддерживавшим сборную России, подошли секьюрити, которые попросили болельщиков убрать георгиевские ленточки. Те отказались выполнить это требование, после чего поклонников российской команды выгнали со стадиона. Организаторы уже заявили, что эти болельщики больше не смогут посетить схватки чемпионата мира.

Неизвестно, совпадение это или нет, но катарская сторона заинтересовалась российскими болельщиками после поста в соцсетях олимпийского чемпиона по борьбе и депутата Верховной рады Жана Беленюка. Он выложил скрин трансляции, на которой изображены поклонники дзюдо с георгиевскими ленточками, и сопроводил его резким комментарием. По его мнению, россияне нарушили принцип «Спорт вне политики».

В Федерации дзюдо России NEWS.ru прокомментировали информацию об инциденте с болельщиками. Там отметили, что узнали о нем из СМИ, а Международная федерация дзюдо (IJF) ничего им не сообщала.

«Наше дело тренироваться, готовится к выступлению на чемпионате мира и завоевывать медали, чем сейчас мы и занимаемся. Организаторы и иностранные спортсмены к нам дружелюбно относятся. Действительно все рады нашему возвращению. Никто не настроен разжигать скандал», — подчеркнули в организации.

Фото: Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press Чемпионат мира по дзюдо 2023 года в Катаре

Призер Олимпиады дзюдоист Носов раскритиковал организаторов

По словам спортсмена и бывшего депутата Госдумы Дмитрия Носова, Катар ведет свою игру и «подхрюкивает» западным партнерам, выгоняя российских болельщиков с георгиевскими лентами. Об этом он рассказал NEWS.ru.

«Для кого-то может стать неожиданностью, что арабская страна в виде Катара вдруг присоединяется к подхрюкивателям и запрещает у себя в стране на чемпионате мира по дзюдо георгиевские ленточки — символ победы над фашистской Германией. На самом деле Катар ведет свою игру. Для нас это сигнал, что Катар — страна, которая независима от арабского мира. В данном случае мы видим, что Катар подхрюкивает Западу. Это неприятно и такие поступки являются сигналом для МИД России», — отметил Носов.

Журова назвала инцидент провокацией

По словам олимпийской чемпионки по конькобежному спорту и депутата Госдумы Светланы Журовой, организаторы турнира сами вряд ли бы обратили внимание на георгиевские ленточки. Она подчеркнула, что скандал произошел исключительно из-за действий украинской стороны.

«Организаторы поэтому и не хотят, чтобы россияне участвовали в соревнованиях, потому что опасаются, что даже не спортсмены Украины, а специально обученные люди будут так или иначе провоцировать подобные ситуации. Поскольку им такие проблемы не нужны, они решают, что им проще отказаться от участия российских спортсменов. Совершенно понятно, что сейчас мы увидели очередную провокацию со стороны Украины, которая направлена на то, чтобы мы и весь мир плясали под их дудку», — отметила Журова в интервью ТАСС.

Украинские дзюдоисты пропускают ЧМ в знак протеста против допуска россиян и белорусов. Украинская сторона заявила, что многие члены российской команды являются действующими военнослужащими.

«Мы не видим здесь нейтралитета, равных условий и „мостика к миру“, о которых говорится в резолюции IJF по поводу участия российских и белорусских команд в чемпионате мира в Дохе», — заявили в украинской федерации.

Фото: Светлана Шевченко/РИА Новости

Какой скандал с российскими флагами произошел на Australian Open-2023

В январе этого года на Открытом чемпионате Австралии по теннису в 1/4 финала встретились россиянин Андрей Рублев и серб Новак Джокович. Последний уверенно победил, а матч ознаменовался несколькими скандалами. После встречи четверых человек задержали с российскими флагами, одним из задержанных оказался австралиец сербского происхождения Слободан Сибич.

«Русофобию надо остановить. Я хотел получить удовольствие от матча, и я поднял флаги, которые я люблю», — так он объяснил свой поступок.

К тому моменту флаги России на турнире уже попали под запрет, это произошло после жалоб украинских болельщиков. Помимо инцидента с задержанием болельщиков, в центре скандала оказался отец Джоковича Срджан. Он после того же матча с Рублевым сфотографировался с болельщиками, державшими в руках триколор. В итоге Федерация тенниса Австралии вынесла отцу теннисиста предупреждение, но не стала его наказывать.

После этого на различных турнирах стали превентивно вводить запрет на демонстрацию символики, связанной с Россией. Судя по всему, организаторам проще устранить причину возможного скандала, чем потом пытаться его погасить. Многие же идут еще дальше и, как отметила Журова, вовсе отказываются допускать россиян до соревнований.