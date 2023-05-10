«Подхрюкивает Западу»: Носов о запрете георгиевских лент на ЧМ в Катаре Дзюдоист Носов: Катар подхрюкивает Западу, запрещая георгиевские ленты на ЧМ

Фото: Светлана Шевченко/РИА Новости

Катар ведет свою игру и «подхрюкивает» западным партнерам, выгоняя российских болельщиков с георгиевскими лентами с чемпионата мира по дзюдо, заявил NEWS.ru бывший депутат Госдумы, бронзовый призер Олимпийских игр дзюдоист Дмитрий Носов. По его словам, такие действия неприятны и являются сигналом для МИД России. Носов отметил, что если бы подобное произошло в Саудовской Аравии или Иране, никто бы не обратил внимания.

Для кого-то может стать неожиданностью, что арабская страна в виде Катара вдруг присоединяется к подхрюкивателям и запрещает у себя в стране на чемпионате мира по дзюдо георгиевские ленточки — символ победы над фашистской Германией. На самом деле Катар ведет свою игру. Для нас это сигнал, что Катар — страна, которая независима от арабского мира. В данном случае мы видим, что Катар подхрюкивает Западу. Это неприятно, и такие поступки являются сигналом для МИД России, — считает Носов.

Ранее Международная федерация дзюдо (IJF) запретила группе зрителей посещать чемпионат мира по дзюдо в столице Катара Дохе после того, как их выгнали за отказ снять георгиевские ленты. До этого фото трех болельщиков с георгиевскими лентами опубликовал в социальных сетях украинский олимпийский чемпион по борьбе, депутат Верховной рады Жан Беленюк.

Чемпионат мира по дзюдо проходит в катарской столице с 7 по 14 мая. 29 апреля IJF допустила российских и белорусских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе.