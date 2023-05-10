Болельщиков с георгиевскими лентами в Катаре выгнали с ЧМ по дзюдо На чемпионате мира по дзюдо в Дохе болельщиков из России удалили с трибун из-за георгиевских лент

Фото: mos.ru

Международная федерация дзюдо (IJF) запретила группе зрителей посещать чемпионат мира по дзюдо в столице Катара Дохе после того, как их выгнали за отказ снять георгиевские ленты, сообщает порталу Inside the Games со ссылкой на заявление спортивной организации. До этого фото трех болельщиков с георгиевскими лентами опубликовал в социальных сетях украинский олимпийский чемпион по борьбе, депутат Верховной Рады Жан Беленюк.

Они были зрителями, и их попросили убрать ленты, но они не захотели. Поэтому их удалили с места проведения соревнований, и им не будет позволено вернуться обратно, — сказал представитель IJF.

Из-за появления болельщиков с георгиевскими лентами на трибунах чемпионата также возмутился украинский скелетонист Владислав Гераскевич. Он обвинив IJF и Международный олимпийский комитет в создании «платформы для продвижения российских нарративов».

Чемпионат мира по дзюдо проходит в катарской столице с 7 по 14 мая. 29 апреля IJF допустила российских и белорусских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе.

Ранее высший административный суд Берлина одобрилжалобу местной полиции и запретил использование флагов России на 9 Мая. Помимо этого, под запрет попали знамена Советского Союза и георгиевские ленты. Полиция Берлина сообщила, что запрет распространялся исключительно на территории обозначенных мемориалов в городе.