Административный суд Берлина одобрил жалобу местной полиции и вновь запретил использование флагов России 9 мая. Помимо этого, под запрет попали знамена Советского Союза и георгиевские ленты. Полиция Берлина в Twitter уточнила, что запрет будет действовать исключительно на территории обозначенных мемориалов в городе.