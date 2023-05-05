В Берлине запретили флаги России и Украины на два дня Полиция Берлина запретила использование флагов России и Украины 8 и 9 мая у советских мемориалов

Фото: Paul Zinken/ZB/Global Look Press

Полиция Берлина запретила использование российских и украинских флагов у советских мемориалов в Трептов-парке, Тиргартене и парке Шёнхольцер-Хайде 8 и 9 мая, передает ТАСС со ссылкой на местные власти. Также около памятников запрещено исполнение строевых и военных песен и ношение георгиевских лент. Подчеркивается, что запрет не касается дипломатов и ветеранов Второй мировой войны.

В полиции Берлина указали, что память и уважение к этим мемориалам и памятникам должны быть сохранены, даже несмотря на продолжающийся конфликт на Украине.

Эта война не должна ломать стереотипы в Берлине, особенно в связи с символической датой, не должна выходить за рамки демократического дискурса и перерастать в конфликт или противостояние, — говорится в сообщении.

Спикер парламента Молдавии и глава правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу ранее заявил, что жителей страны будут наказывать за ношение георгиевской ленты 9 мая. Он подчеркнул, что законы в республике не менялись.

Ранее стало известно, что полиция Латвии намерена штрафовать граждан за возложение 9 мая цветов к местам, где находились ныне демонтированные памятники советским воинам. В сообщении, опубликованном на странице ведомства в Twitter, говорится, что такие действия будут расцениваться как «прославление агрессии».