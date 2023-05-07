Cуд Берлина снял запрет на российские флаги 9 мая

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Административный суд Берлина отменил запрет на демонстрацию российских флагов и символов на 8 и 9 мая. Инстанция разрешила использовать российскую символику возле советского памятника в Тиргартене, сообщает немецкая радиостанция RBB.

Суд разрешил российские флаги и символику на время шествия «Бессмертного полка». Участники акции пройдут по улице 17 июня от Бранденбургских ворот до мемориала в Тиргартене. Между тем представитель полиции сообщил, что правоохранительные органы подали апелляцию на это решение в Высший административный суд.

5 мая власти Берлина запретили использование российских и украинских флагов у советских мемориалов в Трептов-парке, Тиргартене и парке Шёнхольцер-Хайде 8 и 9 мая. Около памятников запретили исполнение строевых и военных песен и ношение георгиевских лент, однако этот запрет не касается дипломатов и ветеранов Второй мировой войны.

Ранее стало известно, что полиция Латвии намерена штрафовать граждан за возложение 9 мая цветов к местам, где находились ныне демонтированные памятники советским воинам. В сообщении, опубликованном на странице ведомства в Twitter, говорится, что такие действия будут расцениваться как «прославление агрессии».