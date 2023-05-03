Не собираясь в группы и не задерживаясь: Рига борется с цветами на 9 Мая Парламент Латвии принял закон, который фактически отменяет День Победы

Фото: Таисия Воронцова/ТАСС

Полиция Латвии намерена штрафовать граждан за возложение 9 мая цветов к местам, где находились ныне демонтированные памятники советским воинам. В сообщении, опубликованном на странице ведомства в Twitter (заблокирован в РФ), говорится, что такие действия будут расцениваться как «прославление агрессии». Но к местам захоронений приносить цветы можно, дополнили в полиции, хотя «делать это следует, не собираясь в группы и не задерживаясь». Эксперты считают, что латвийские власти пытаются окончательно изжить в стране память о победе советского народа в Великой Отечественной войне.

О чём говорится в законе?

В апреле латвийский сейм утвердил закон, запрещающий проводить 9 мая любые общественные мероприятия, за исключением торжеств по случаю Дня Европы, учрежденного в честь начала создания Евросоюза. В принятом сеймом документе сказано, что он преследует цели защиты интересов государства и недопущения беспорядков. Также в нем подчёркивается, что решение принято в знак солидарности с Украиной. Согласно закону, на всей территории Латвии 9 мая запрещается использовать пиротехнику, проводить на открытом воздухе публичные праздничные и развлекательные мероприятия, шествия, собрания и пикеты.

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press Акция «Бессмертный полк» в Риге, 2021 год

Полиция Латвии заявила, что будет строго следить за выполнением этого закона, пообещав штрафовать всех, кто возложит цветы к местам, на которых прежде были советские памятники, снесенные в ходе кампании по декоммунизации. Эксперты полагают, что такое решение власти приняли, чтобы избежать повторения прошлогодних событий 9 мая в Риге, когда к памятнику Освободителям Риги тысячи людей принесли цветы, а вечером зажгли свечи. Но на следующий день цветы были убраны с мемориала тракторами.

«Они хотят в СССР, не понимая, что он умер»

Бывший депутат латвийского парламента, политолог Вейко Сполитис в беседе с NEWS.ru отметил, что власти Латвии преследуют цель избежать идеологических мероприятий у бывших советских памятников. Делается это и потому, что в Латвии часто звучат призывы воссоздать Советский Союз, которые, как считают власти, недопустимы для страны — члена Евросоюза.

«Если люди хотят вспоминать своих павших, то они могут идти к местам их захоронений. Так принято в Европе. Это традиция была и будет в Латвии, потому что мы никогда не воевали с павшими. Но никогда мы не будем допускать идеологического возвышения советской власти, которая оккупировала нас в XX веке почти на 50 лет».

Фото: Victor Lisitsin/Russian Look/Global Look Press 9 мая, 1980 год, Латвия

По словам Сполитиса, часть населения стран Балтии всё ещё хочет в Советский Союз, «не понимая, очевидно, что эта страна умерла».

«Объяснить им это сложно, но постепенно у нас получается, — сказал он. — В прошлом веке к нам приехали из России 470 тысяч колонистов, гражданство Латвии сейчас приняли около 300 тысяч русских — прогресс среди них есть».

Даугавпилс не пошёл на поводу у Риги

Мэр второго по величине города Латвии Даугавпилса Андрейс Элксниньш заявил, что в городе, которым он руководит, можно будет возлагать цветы к памятникам на 9 Мая. В своем Facebook (входит в Meta, запрещенную в России как экстремистская) мэр сообщил, что договорился с полицией, но призвал жителей города «не использовать символику, запрещенную законодательством». При этом он выразил надежду, что «памятные и значимые для каждого» даты не будут омрачены скандалами.

Вообще, местные власти во многих районах Латвии, особенно на востоке страны, вынуждены учитывать мнения своих избирателей, большинство из которых русскоязычные, рассказал NEWS.ru главный редактор новостного агентства Baltnews политолог Андрей Стариков.

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

«После того как был снесён монумент Освободителям Риги, местные власти выразили разное отношение к советскому наследию и к самому Дню Победы. Деятельность рижского муниципалитета направляла тогда умеренно русофобская коалиция, которая пошла на поводу у Национального объединения „Всё для Латвии!“. Но в восточной части Латвии, где живут русскоязычные люди, не захотели следовать этой генеральной линии Риги», — отметил Стариков.

По его словам, на востоке страны во власти находятся силы, которые сейчас в оппозиционных фракциях или вообще не представлены в парламенте, и их больше волнует, что подумают об их поступках непосредственно избиратели. Мэры Даугавпилса, Резекне сопротивлялись сносам советских памятников. Против них не возбуждали уголовные дела, но приглашали в местные органы безопасности, пытались «переубедить», рассказал политолог.

Почему сейм Латвии спешно запретил цветы на 9 Мая

По словам Старикова, чтобы исключить «непослушание» со стороны местных властей, парламент Латвии за месяц до 9 Мая принял республиканский закон о запрете проведения любых общественных мероприятий на территории страны, за исключением тех, что относятся к Дню Европы.

«Согласно этому закону, никакие массовые мероприятия, если они не про Украину и не про „скорбь от советской оккупации“, согласованы не будут, — говорит Андрей Стариков. — Возложение цветов власти могут подвести под „оправдание российской агрессии“ и „восхваление советской оккупации“».

Но политолог убеждён, что люди всё равно пойдут возлагать цветы к местам, где прежде находились советские памятники. Правда, если в прежние годы к монументу Освободителям Риги, например, приходили десятки тысяч людей, то в нынешнем году их будет гораздо меньше.

Куда направятся жители Латвии почтить память советских солдат?

Агентство Baltnews провело в своём Telegram-канале опрос, куда отправятся жители Латвии с цветами 9 мая. Чаще всего проголосовавшие выбирали вариант «Пойду на любое кладбище, где есть братские захоронения». На втором месте вариант «Всё равно пойду в парк Победы, где уничтожили памятник Освободителям».

Фото: Стрингер/РИА Новости Церемония возложения цветов на Братском кладбище в Риге в День освобождения (День победы во Второй мировой войне)

«В Латвии, скорее всего, будет полупартизанское 9 Мая, кроме Даугавпилса. Власти страны этого и добивались: рассредоточить энергию русской общины, распылить по разным местам, исключить массовость, которая прежде наблюдалась каждое 9 Мая у памятника Освободителям в Риге. Но главная цель латвийских властей — полная отмена праздника Дня Победы в любом варианте», — считает Стариков.