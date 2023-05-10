В Федерации дзюдо России отреагировали на инцидент с георгиевскими лентами IJF не сообщала Федерации дзюдо России об инциденте с георгиевскими лентами

Фото: Светлана Шевченко/РИА Новости

Международная федерация дзюдо (IJF) не сообщала об инциденте с российскими болельщиками, которых выгнали с трибун из-за георгиевских лент на чемпионате мира в Дохе, рассказали NEWS.ru в пресс-службе Федерации дзюдо России. Организаторы и иностранные спортсмены дружелюбно относятся к российским атлетам и рады их возвращению на международную арену, отметили в организации.

Нам IJF ничего не сообщала, об инциденте известно только из СМИ. Наше дело — тренироваться, готовиться к выступлению на чемпионате мира и завоевывать медали, чем сейчас мы и занимаемся. Организаторы и иностранные спортсмены к нам дружелюбно относятся. Действительно все рады нашему возвращению. Никто не настроен разжигать скандал, — сообщили в пресс-службе.

Международная федерация дзюдо (IJF) запретила группе зрителей посещать чемпионат мира по дзюдо в столице Катара Дохе после того, как их выгнали за отказ снять георгиевские ленты. До этого фото трех болельщиков с георгиевскими лентами опубликовал в социальных сетях украинский олимпийский чемпион по борьбе, депутат Верховной рады Жан Беленюк.

Чемпионат мира по дзюдо проходит в катарской столице с 7 по 14 мая. 29 апреля IJF допустила российских и белорусских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе.

Комментируя этот инцидент, бывший депутат Госдумы, бронзовый призер Олимпийских игр дзюдоист Дмитрий Носов сообщил, что Катар ведет свою игру и «подхрюкивает» западным партнерам.