На Australian Open ввели запрет на российский флаг после жалоб украинцев

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

На теннисном Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) ввели запрет на использование на трибунах российского флага, сообщает Reuters. По данным агентства, организаторы приняли такое решение из-за жалоб украинских зрителей, хотя изначально никаких ограничений для болельщиков не было.

С сегодняшнего дня российский и белорусский флаги будут полностью запрещены на Открытом чемпионате Австралии, — говорится в заявлении организации.

Жалоба на российский флаг поступила от нескольких зрителей по ходу матча первого круга между украинкой Катериной Байндль и россиянкой Камиллой Рахимовой.

В числе тех, кто обратился к организаторам с жалобой, оказался посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко. Ранее он выступал с требованием не допускать россиян до турнира, однако организаторы Australian Open отказались отстранять теннисистов из России.

Australian Open пройдет с 16 по 29 января. В список участников от РФ вошли Даниил Медведев, Андрей Рублев, Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова и другие.

В феврале 2022 года стало известно, что Международная федерация хоккея с шайбой (ИИХФ) отстранила сборные России и Белоруссии от всех международных турниров в связи с началом СВО на Украине. Аналогичные решения были приняты ФИФА и УЕФА: российские клубы и сборные исключены из всех международных соревнований.