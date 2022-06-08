Россия подала апелляцию на дисквалификацию гимнаста за букву Z Федерация спортивной гимнастики подала апелляцию на дисквалификацию гимнаста Куляка за букву Z

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Иван Куляк

Федерация спортивной гимнастики России (ФСГР) подала апелляцию в Фонд гимнастической этики (GEF) на дисквалификацию Ивана Куляка, сообщает РИА Новости. По словам президента ФСГР Василия Титова, организация может отменить первоначальное решение.

Россиянин Куляк был отстранен от соревнований под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) на один год после того, как вышел на церемонию награждения с буквой Z на форме на этапе Кубка мира в Дохе. 20-летнего спортсмена также обязали выплатить денежный штраф в размере 500 швейцарских франков, а также 2000 франков в качестве судебных издержек.

Ранее стало известно, что Куляк отказывается возвращать бронзовую медаль, завоеванную в Дохе. Спортсмен планирует дождаться окончания рассмотрения апелляции.

До этого Международная федерация плавания (FINA) отстранила двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова от всех соревнований под эгидой федерации сроком на девять месяцев из-за участия в митинге в «Лужниках».