Сотрудники «ВКонтакте» сообщили, что им удалось устранить причины сбоя в работе соцсети, произошедшего сегодня.
Мы оперативно исправили баг, скоро всё восстановится, — говорится в заявлении «ВКонтакте».
Компания также принесла извинения своим пользователям за доставленные неудобства, передаёт
Ранее сбои отмечались в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Новосибирске, Екатеринбурге, Уфе, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону. Работу интернет-ресурса отслеживает сервис Downdetector.
Как писал News.ru, Роскачество провело экспертизу данных девяти самых популярных приложений для прослушивания музыки из соцсети «ВКонтакте» на предмет безопасности персональных данных.