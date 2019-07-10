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Пользователи соцсети «ВКонтакте» сообщают о сбоях в работе социальной сети. Работу интернет-ресурса отслеживает сервис Downdetector.

81% пользователей жалуются на сбои в работе сайта, 14% испытывают трудности при отправке сообщений и 3% при входе в свой аккаунт. В основном сбои отмечаются в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Новосибирске,...