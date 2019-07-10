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Сотрудники «ВКонтакте» сообщили, что им удалось устранить причины сбоя в работе соцсети, произошедшего сегодня.

Мы оперативно исправили баг, скоро всё восстановится, — говорится в заявлении «ВКонтакте».

Компания также принесла извинения своим пользователям за доставленные неудобства, передаёт РИА Новости.

Ранее сбои отмечались в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Новосибирске, Екатеринбурге, Уфе, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону. Работу интернет-ресурса отслеживает сервис Downdetector.

Как писал News.ru, Роскачество провело экспертизу данных девяти самых популярных приложений для прослушивания музыки из соцсети «ВКонтакте» на предмет безопасности персональных данных.

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