Названы источники хантавирусной инфекции

Роспотребнадзор: основным источником хантавируса считаются грызуны

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Основным источником хантавируса считаются грызуны, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В частности, речь идет о таких млекопитающих, как полевки и крысы. При этом заражение происходит при вдыхании аэрозолей, содержащих вирус, они выделяются с экскрементами и мочой животных.

Источником инфекции для человека являются грызуны. В природе резервуар хантавирусов — мелкие млекопитающие, — говорится в сообщении.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что вероятность мутации хантавирусов и их передачи от человека к человеку крайне низка. Эта инфекция вызывает у людей геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС).

До этого вирусолог Анатолий Альтштейн сообщил, что основным переносчиком хантавируса Андес является длиннохвостый рисовый хомячок. Он отметил, что в России этот вид грызунов не встречается, что делает распространение вируса маловероятным. При этом Всемирная организация здравоохранения предупредила о риске глобального распространения андского штамма хантавируса.

