https://static.news.ru/photo/b2de2a6e-9807-11e9-a287-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Роскачество провело экспертизу данных девяти самых популярных приложений для прослушивания музыки из соцсети «ВКонтакте» на предмет безопасности персональных данных.

Эксперты обнаружили, что они запрашивают только оправданные разрешения. Но ряд уязвимостей может привести к утечке личной информации, загрузки вредоносных программ на устройство и, самое главное, потери контроля над аккаунтом социальной сети.

По словам специалистов, при аутентификации через сторонние приложения пользователи сознательно передают данные своей учётной записи сторонним лицам. При этом неизвестно, как авторы могут распорядиться полученной информацией.

Роскачество посоветовало владельцам аккаунтов включать двухфакторную аутентификацию, использовать разные пароли и никому не сообщать их.

Ранее Роскачество совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний (ICRT) представили обновлённый рейтинг смартфонов. Аппараты оценивались по 231 параметру, самый большой вес из которых имели группы «Камера и видео» (25%), «Дисплей» (20%) и «Производительность» (15%).