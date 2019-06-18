https://static.news.ru/photo/7d5b736e-9191-11e9-bbe6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Роскачество совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний (ICRT) представили обновлённый рейтинг смартфонов. Аппараты оценивались по 231 параметру, самый большой вес из которых имели группы «Камера и видео» (25%), «Дисплей» (20%) и «Производительность» (15%).

Первые строчки топа распределили между собой устройства Samsung: Galaxy S10+, Galaxy S10 и Galaxy Note 9 соответственно. На четвёртом месте расположился iPhone XS Max, а замыкает пятёрку лидеров Huawei P30 Pro, представленный в марте.

При этом эксперты советуют не сбрасывать со счетов модели, которые находятся вне десятки лучших.

У каждого смартфона есть сильные и слабые стороны: новый не значит лучший, дорогой не значит качественный. В каталоге находится более 300 моделей, и, возможно, та, что по соотношению цены и качества подходит именно вам, расположилась не в топе, а в середине рейтинга, — пишет Роскачество.

Ранее News.ru рассказал, что Xiaomi продемонстрировала в России на ежегодной презентации новый смартфон Mi 9T. Устройство получило процессор Qualcomm Snapdragon 730, а также выдвижную 20-мегапиксельную камеру, выдерживающую до 300 тысяч циклов активации (восемь лет использования).