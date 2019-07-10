https://static.news.ru/photo/b1407484-a30e-11e9-bcc4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пользователи соцсети «ВКонтакте» сообщают о сбоях в работе социальной сети. Работу интернет-ресурса отслеживает сервис Downdetector.

81% пользователей жалуются на сбои в работе сайта, 14% испытывают трудности при отправке сообщений и 3% при входе в свой аккаунт.

В основном сбои отмечаются в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Новосибирске, Екатеринбурге, Уфе, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону, передаёт RNS .

Как ранее писал News.ru, глобальный сбой в Facebook позволил пользователям увидеть «закулисье» социальной сети. Перебои в работе показали, как искусственный интеллект компании «видит» фотографии.