Пользователи соцсети «ВКонтакте» сообщают о сбоях в работе социальной сети. Работу интернет-ресурса отслеживает сервис Downdetector.
81% пользователей жалуются на сбои в работе сайта, 14% испытывают трудности при отправке сообщений и 3% при входе в свой аккаунт.
В основном сбои отмечаются в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Новосибирске, Екатеринбурге, Уфе, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону, передаёт
Как ранее писал News.ru, глобальный сбой в Facebook позволил пользователям увидеть «закулисье» социальной сети. Перебои в работе показали, как искусственный интеллект компании «видит» фотографии.