Из-за трудностей с загрузкой изображений система начала показывать их описания: «изображение может содержать: стол, растение, цветок и на улице» или «изображение может содержать: дерево, растение, небо». Эти теги показывают, как ИИ Facebook интерпретирует фотографии.
Facebook использует машинное обучение для «чтения» изображений с апреля 2016 года, и проект помогает компании обеспечить большую доступность. Полученные данные вводятся в описание фотографий и видео, чтобы ими в дальнейшем могли воспользоваться пользователи с нарушениями зрения.
Ранее News.ru сообщил, что пользователи Instagram столкнулись с перебоями в работе соцсети вечером 3 июля. Позже сбой затронул и другие продукты Facebook: социальную сеть, а также Facebook Messenger и WhatsApp.