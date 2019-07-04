https://static.news.ru/photo/e613c376-0093-45cd-9ab9-1d5d51fd6914_1024.jpg Фото: pexels.com

Глобальный сбой в Facebook позволил пользователям увидеть «закулисье» социальной сети. Перебои в работе показали, как искусственный интеллект компании «видит» фотографии.

Oh yeah! I forgot Facebook uses machine learning to tag our photos with what it sees in the picture.



To be fair, "one person, beard" is pretty much a spot-on description of me. pic.twitter.com/fCpydUxtpz — Zack Whittaker (@zackwhittaker) 3 июля 2019 г.

Из-за трудностей с загрузкой изображений система начала показывать их описания: «изображение может содержать: стол, растение, цветок и на улице» или «изображение может содержать: дерево, растение, небо». Эти теги показывают, как ИИ Facebook интерпретирует фотографии.

Facebook использует машинное обучение для «чтения» изображений с апреля 2016 года, и проект помогает компании обеспечить большую доступность. Полученные данные вводятся в описание фотографий и видео, чтобы ими в дальнейшем могли воспользоваться пользователи с нарушениями зрения.

Ранее News.ru сообщил, что пользователи Instagram столкнулись с перебоями в работе соцсети вечером 3 июля. Позже сбой затронул и другие продукты Facebook: социальную сеть, а также Facebook Messenger и WhatsApp.