Роскомнадзор потребовал снять ограничения с приложения «Улица Героев»

https://static.news.ru/photo/6bac5ba2-af2f-11eb-a7ad-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представители Роскомнадзора отправили руководству компании Google письмо, в котором содержится требование снять ограничения с приложения «Улица Героев», передаёт «Москва 24».

Компания Google LLC ввела ограничение доступа к приложению, которое принадлежит ГТРК «Саратов». Роскомнадзор потребовал объяснить причину указанного решения и сообщить о снятии ограничительных мер.

Руководству компании Google LLC направлено письмо с требованием в максимально короткие сроки снять ограничение доступа к приложению «Улица Героев», — цитирует сообщение службы телеканал «Москва 24».

Ранее Роскомнадзор направил в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет и МВД письма с просьбой проверить контент Pornhub на предмет нарушения закона. В ведомстве считают, что ролики порносайта содержат оскорбление представителя власти, нарушение правил на свободу вероисповедания, а также пропаганду наркотиков.

Оскорбление верующих нашли в двух роликах, пропаганду запрещённых веществ путём демонстрации способов их употребления — в трёх видео, а оскорбление представителя власти — в одном ролике. Регулятор собирается внести ссылки на эти видео в реестр запрещённой информации и потребовать их удаления.