Роскомнадзор нашёл оскорбление власти и верующих на порносайте

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Роскомназор направил в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет и МВД письма с просьбой проверить контент Pornhub на предмет нарушения закона. В ведомстве считают, что ролики порносайта содержат оскорбление представителя власти, нарушение правил на свободу вероисповедания, а также пропаганду наркотиков, передают «Известия».

Оскорбление верующих нашли в двух роликах, пропаганду запрещённых веществ путём демонстрации способов их употребления — в трёх видео, а оскорбление представителя власти — в одном ролике. Регулятор собирается внести ссылки на эти видео в реестр запрещённой информации и потребовать их удаления.

Если сервис не удалит ролики или снова нарушит правила, сайт могут заблокировать в России целиком.

Роскомнадзор и другие ведомства пока не прокомментировали эту информацию.

В 2016 году Pornhub уже блокировали в России. Тогда суд потребовал этого из-за «распространения информации об обороте порнографических материалов или предметов на указанном сайте». Однако уже в следующем году в честь дня рождения Рунета Роскомнадзор разблокировал ресурс. После этого сервис вместе в соцсетью «ВКонтакте» ввёл авторизацию через свой профиль для доступа к сайту.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор (РКН) вновь обвинил администрацию YouTube в регулярной цензуре в отношении размещаемого российскими государственными СМИ контента. В этот раз в качестве предлога было указано несоответствие возрастной категории. Ведомство также потребовало срочно снять ограничения с аккаунта RT.