https://static.news.ru/photo/041df4cc-7359-11ea-a017-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Учёным из Калифорнийского университета удалось «научить» нейронную сеть считывать мозговую активность человека и переводить сигналы в предложения.

Для этого исследователи использовали алгоритмы глубокого обучения. В эксперименте участвовали четыре пациентки, страдающие эпилепсией. Их попросили вслух прочитать набор предложений. В это время фиксировалась их мозговая активность. Учёные подавали эти сигналы в алгоритм нейронной сети, в результате чего она научилась выявлять возникающие закономерности — сочетание гласных и согласных букв и так далее, передаёт издание «Хайтек».

После этого вторая нейронная сеть пыталась превратить выявленные паттерны в слова, а те, в свою очередь, в предложения. При этом каждый раз, когда пациентка повторяла предложение, активность мозга была схожей, но не одинаковой.

Запоминание мозговой активности человека во время чтения предложений не поможет, поэтому алгоритм вместо этого должен понять, что схожего в паттернах и обобщить эти данные, — сообщил один из исследователей Джозеф Макин.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российские учёные «научили» нейросети обнаруживать запрещённые к показу видео. Разработку представил Центр компетенций НТИ «Центр технологий распределённых реестров СПбГУ».