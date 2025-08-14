Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 11:11

Звезда «Ливерпуля» отказался возглавить «Спартак»

Экс-футболист «Ливерпуля» Джеррард отказался возглавить «Спартак»

Стивен Джеррард Стивен Джеррард Фото: Ian Stephen/IMAGO/Global Look Press

Посредники «Спартака» общались с представителями экс-футболиста и капитана «Ливерпуля» Стивена Джеррарда по поводу возможного назначения главным тренером в московскую команду, сообщает Metaratings. Однако последние отказались от обсуждения этого варианта из-за международной обстановки.

По информации издания, по этой же причине от работы в «Спартаке» отказались несколько других именитых иностранных специалистов. Отмечается, что руководители «Спартака» хотят иметь несколько готовых кандидатур на возможную замену Деяну Станковичу.

Ранее экс-нападающий «Спартака» и ЦСКА Валерий Масалитин заявил NEWS.ru, что российские футбольные клубы часто в качестве тренеров приглашают «гастарбайтеров», которые хотят «на халяву срубить денег» и потом уехать обратно на родину. По его мнению, в Российскую премьер-лигу (РПЛ) нужно звать только специалистов, которые выведут российский футбол на новый уровень. Масалитин отметил, что всегда выступал за российских игроков и тренеров.

ФК Спартак
РПЛ
футболисты
тренеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Tefal подала в суд на популярного российского актера
«Ответят за это»: депутат об ударе ВСУ по Ростову-на-Дону
Вассерман раскрыл, поделят ли Путин и Трамп мир в ходе саммита на Аляске
Два населенных пункта в ДНР перешли под контроль России
Путин и Трамп встретятся вблизи захоронения советских летчиков
В Госдуме рассказали, кто стоял за ракетной программой «Сапсан»
Сношал детей после тренировок: Фадеев и Собчак объявили войну педофилу
Журналисты обнародовали график Путина на Аляске
Названо эффективное средство ВС России для защиты городов от атак ВСУ
Стало известно, по какой формуле пройдет встреча Путина и Трампа
Онколог перечислил ранние симптомы рака полости рта
Ушаков назвал главную тему переговоров Путина и Трампа на Аляске
Стало известно, где в США приземлится самолет с российской делегацией
Россияне стали меньше нуждаться в услугах курьеров
«Чувствую себя русской»: кубинская певица об участии в «Интервидении»
Кремль озвучил состав делегации России на саммите в штате Аляска
Ситуация в Сумской области утром 14 августа: жесткая мясорубка, сбит Ми-24
Военэксперт указал на нюанс украинского дрона «Летучая лисица»
Украину уличили в критической зависимости от российских ресурсов
В Кремле рассказали, с чего начнется встреча Путина и Трампа на Аляске
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа

Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа
Россия

Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.