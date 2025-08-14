Звезда «Ливерпуля» отказался возглавить «Спартак»

Посредники «Спартака» общались с представителями экс-футболиста и капитана «Ливерпуля» Стивена Джеррарда по поводу возможного назначения главным тренером в московскую команду, сообщает Metaratings. Однако последние отказались от обсуждения этого варианта из-за международной обстановки.

По информации издания, по этой же причине от работы в «Спартаке» отказались несколько других именитых иностранных специалистов. Отмечается, что руководители «Спартака» хотят иметь несколько готовых кандидатур на возможную замену Деяну Станковичу.

Ранее экс-нападающий «Спартака» и ЦСКА Валерий Масалитин заявил NEWS.ru, что российские футбольные клубы часто в качестве тренеров приглашают «гастарбайтеров», которые хотят «на халяву срубить денег» и потом уехать обратно на родину. По его мнению, в Российскую премьер-лигу (РПЛ) нужно звать только специалистов, которые выведут российский футбол на новый уровень. Масалитин отметил, что всегда выступал за российских игроков и тренеров.