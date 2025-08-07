В Госдуме призвали очистить российский футбол от «агентской мафии» Депутат Миронов заявил о необходимости очистить футбол в РФ от «агентской мафии»

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов поддержал решение Министерства спорта России о введении нового лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) с сезона-2026/27 при одном условии. По его словам, которые приводит 360.ru, этот вид спорта нужно очистить от «дельцов и агентской мафии».

Надо вычищать делячество и дельцов из футбола, чтобы после легионеров они не взялись окучивать российских игроков, ломая им карьеры и лишая доходов спортивные школы, которые растят юные таланты, — призвал Миронов.

По словам депутата, в РПЛ мало российских звезд, потому что команды предпочитают не наигрывать своих воспитанников, а купить за границей опытных игроков и с ними скорее достичь результата. Миронов усомнился, что легионеры всегда повышают конкуренцию за место в составе команды.

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о планах ужесточить лимит на легионеров со следующего сезона РПЛ. Каждый клуб сможет иметь максимум десять иностранцев в составе, из которых на поле одновременно смогут находиться только пять. Сейчас на сезон РПЛ можно заявить 13 легионеров, из которых восемь имеют право выйти на поединок с первых минут. По словам Дегтярева, клубы должны давать игровую практику молодым российским игрокам.