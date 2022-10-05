Допуск российских боксеров до соревнований оценили фразой «очень круто» Депутат Свищев назвал допуск российских боксеров до международных соревнований серьезной победой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в разговоре с NEWS.ru назвал серьезной победой допуск российских и белорусских боксеров до международных соревнований. Он отметил стойкость и принципиальность Международной ассоциации бокса (IBA), так как, по словам парламентария, это одна из немногих федераций, которая прежде всего отстаивала интересы спортсменов.

Федерация подтвердила, что спортсмены имеют право участвовать под флагами, с гимнами, без санкций. Решение было принято единогласно на совете директоров ассоциации, это очень круто. Я поздравляю всех наших и белорусских боксеров. Это серьезная победа, — сказал Свищев.

Депутат подчеркнул, что в мире происходит много конфликтов, но спортсмены никогда не должны быть заложниками споров и разногласий между странами и континентами, атлеты должны заниматься своим делом. Свищев выразил надежду, что другие международные федерации наберутся мужества, посмотрят на опыт и прецедент IBA и последуют их примеру.

Запрет на участие российских спортсменов в международных соревнованиях IBА ввела в марте. Решение было принято в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). Причиной стала ситуация вокруг России и Украины. После снятия запрета команды РФ и Белоруссии будут выступать под флагами своих стран, им также возвращено право на исполнение гимна в случае победы.