Федерация бокса России подала два иска в Спортивный арбитражный суд
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
00:55, 12 апреля 2022
Фото: geo.pro
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Два иска на решения Международной ассоциации бокса (IBA) подала в Спортивный арбитражный суд (CAS) Федерация бокса России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу федерации.
Федерация бокса России подала два иска в CAS. Первый касается защиты чести и достоинства российских боксеров. Во втором иске мы оспариваем запрет на проведение международных соревнований на территории страны, — сообщили в пресс-службе организации.
Там также добавили, что Федерацию будет защищать испанский адвокат. Иски судом приняты.
Запрет на участие российских спортсменов в международных соревнованиях IBА ввела в марте. Решение было принято в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). Причиной стала ситуация вокруг России и Украины.
Ранее министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что фигуристка Анастасия Шаботова была исключена из сборной, так как она приняла решение остаться в России. Перед этим спортсменку отстранили после того, как она поставила лайк под постом двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, поддержавшего спецоперацию РФ на Украине.