Федерация бокса России подала два иска в Спортивный арбитражный суд

Два иска на решения Международной ассоциации бокса (IBA) подала в Спортивный арбитражный суд (CAS) Федерация бокса России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу федерации.

Федерация бокса России подала два иска в CAS. Первый касается защиты чести и достоинства российских боксеров. Во втором иске мы оспариваем запрет на проведение международных соревнований на территории страны, — сообщили в пресс-службе организации.

Там также добавили, что Федерацию будет защищать испанский адвокат. Иски судом приняты.

Запрет на участие российских спортсменов в международных соревнованиях IBА ввела в марте. Решение было принято в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). Причиной стала ситуация вокруг России и Украины.

Ранее министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что фигуристка Анастасия Шаботова была исключена из сборной, так как она приняла решение остаться в России. Перед этим спортсменку отстранили после того, как она поставила лайк под постом двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, поддержавшего спецоперацию РФ на Украине.