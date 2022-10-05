Российских боксеров допустили до международных соревнований

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Международная ассоциация бокса (IBA) допустила россиян и белорусов к соревнованиям, проголосовав за отмену предыдущего решения, сообщается на сайте организации. Команды будут выступать под флагами своих стран, им также возвращено право на исполнение гимна в случае победы.

IBA твердо убеждена, что политика не должна иметь никакого влияния на спорт. Всем спортсменам должны быть предоставлены равные условия. Уважая свою автономию в качестве международной спортивной федерации, IBA должна оставаться политически нейтральной и независимой, — говорится в заявлении ассоциации.

Запрет на участие российских спортсменов в международных соревнованиях IBА ввела в марте. Решение было принято в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). Причиной стала ситуация вокруг России и Украины. После этого Федерация бокса России подала в Спортивный арбитражный суд два иска на решения ассоциации, один из которых касается защиты чести и достоинства российских боксеров. Во втором иске федерация оспаривает запрет на проведение международных соревнований на территории страны.