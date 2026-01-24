Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 января 2026 в 12:28

Тело пловца Свечникова привезли в Россию

Самолет с телом Свечникова приземлился во «Внуково»

Николай Свечников Николай Свечников Фото: Социальные сети
Во московском аэропорту «Внуково» приземлился самолет с телом пловца Николая Свечникова, передает РИА Новости. Спортсмен пропал 24 августа во время массового заплыва через Босфор в Стамбуле, его тело было обнаружено только 20 января.

Ранее пресс-служба генерального консульства РФ в Стамбуле подтвердила, что найденное тело принадлежит россиянину. Представители дипмиссии выразили соболезнования родным погибшего.

До этого родственники спортсмена сообщили, что свидетель, утверждающий, что видел Свечникова во время заплыва в Босфоре, путается в своих же показаниях. Он заявлял, что 27 августа видел Свечникова, плывущего в неправильном направлении, и предупредил его, но спортсмен якобы ответил жестом и продолжил движение.

Тем временем появилась информация, что спортсмены из России под нейтральным флагом не будут принимать участие в церемонии открытия Олимпиады. Она состоится 6 февраля.

Вместе с тем в Международном олимпийском комитете сообщили, что полностью доверяют итальянским властям в вопросах безопасности для россиян на предстоящих Играх. Организация пояснила, что местные власти заверили в своей готовности обеспечить самые строгие меры защиты.

Николай Свечников
происшествия
пловцы
Стамбул
