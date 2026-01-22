Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 13:19

В генконсульстве России подтвердили гибель Свечникова в Турции

Генконсульство РФ: найденное в Турции тело действительно принадлежит Свечникову

Николай Свечников Николай Свечников Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Найденное в Турции тело мужчины по результатам ДНК действительно принадлежит пловцу Николаю Свечникову, сообщила пресс-служба генерального консульства РФ в Стамбуле в своем Telegram-канале. Там выразили надежду на выяснение всех обстоятельств случившегося. Представители дипмиссии выразили соболезнования родным погибшего.

По результатам экспертизы ДНК тело, обнаруженное 20 января в районе Бешикташ у набережной Бебек, действительно принадлежит российскому пловцу Н. А. Свечникову, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что ДНК-тест установил личность человека, тело которого было обнаружено ранее в проливе Босфор. Его идентифицировали как российского пловца Николая Свечникова, пропавшего в августе 2025 года. Расследование обстоятельств произошедшего продолжается.

Николай Свечников пропал 24 августа во время массового заплыва через Босфор. 29-летний спортсмен не достиг финиша, организаторы обнаружили его отсутствие лишь спустя несколько часов. Полиция изначально отказалась от немедленного начала поисковых работ. Последующее расследование выявило отсутствие спасательных катеров на старте.

Россия
Турция
генконсульства
пловцы
поиски
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог назвал основные темы будущих переговоров Уиткоффа и Путина
Аршин, сажень, верста и локоть: сколько это в современных мерах
Шесть человек погибли при взрыве на металлургическом заводе
Спецпосланник Трампа раскрыл амбициозные планы нового Совета мира
«Как брассом через Москву-реку»: Шойгу о соревнованиях в Антарктиде
Цены на занятия в российских фитнес-клубах могут стать прозрачнее
Убивший девочку-подростка россиянин рассказал о событиях того дня
В Гренландии назвали главный источник дохода острова
«Вскрыть факты»: найден способ переманить гренландцев на сторону Трампа
Перечислены продукты, сокращающие и продлевающие жизнь
«Тяжелое наследие»: названы отрасли, которые ждет экономический кризис
Как справиться со смертью питомца: помощь себе и близким в горе
Академик РАН раскрыл, как хронический стресс влияет на здоровье
Камерунский футболист рассказал, как включал партнерам песню «Я — русский»
Читатели «Авто Mail» выбрали лучшие автомобили 2025 года
Названы два фактора, влияющие на активное долголетие
В Белоруссии оценили место Совета мира Трампа в многополярном мире
Озвучен размер ущерба самолету от посадки в поле в 2023 году
Посол России в Дании сделал резкое заявление о геноциде в Гренландии
Дело о скандальной квартире Долиной в Хамовниках получит продолжение
Дальше
Самое популярное
Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины
Россия

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание
Семья и жизнь

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание

Овощная подлива с курицей — подходит к пюре, гречке, рису и макаронам: для сытных семейных обедов
Общество

Овощная подлива с курицей — подходит к пюре, гречке, рису и макаронам: для сытных семейных обедов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.