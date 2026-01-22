В генконсульстве России подтвердили гибель Свечникова в Турции Генконсульство РФ: найденное в Турции тело действительно принадлежит Свечникову

Найденное в Турции тело мужчины по результатам ДНК действительно принадлежит пловцу Николаю Свечникову, сообщила пресс-служба генерального консульства РФ в Стамбуле в своем Telegram-канале. Там выразили надежду на выяснение всех обстоятельств случившегося. Представители дипмиссии выразили соболезнования родным погибшего.

По результатам экспертизы ДНК тело, обнаруженное 20 января в районе Бешикташ у набережной Бебек, действительно принадлежит российскому пловцу Н. А. Свечникову, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что ДНК-тест установил личность человека, тело которого было обнаружено ранее в проливе Босфор. Его идентифицировали как российского пловца Николая Свечникова, пропавшего в августе 2025 года. Расследование обстоятельств произошедшего продолжается.

Николай Свечников пропал 24 августа во время массового заплыва через Босфор. 29-летний спортсмен не достиг финиша, организаторы обнаружили его отсутствие лишь спустя несколько часов. Полиция изначально отказалась от немедленного начала поисковых работ. Последующее расследование выявило отсутствие спасательных катеров на старте.