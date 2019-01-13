«Ростов» подписал 19-летнего полузащитника

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Данил Глебов

Полузащитник махачкалинского «Анжи» Данил Глебов стал игроком «Ростова», сообщает пресс-служба команды.

На какой срок 19-летний игрок подписал контракт с клубом, не уточняется.





Данил Глебов — игрок «Ростова»



19-летний полузащитник подписал контракт с нашим клубом.



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В текущем сезоне Российской премьер-лиги он провёл восемь матчей и не отметился результативными действиями.

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