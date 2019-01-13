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«Ростов» подписал 19-летнего полузащитника

Данил Глебов Данил Глебов/vk.com

Данил Глебов

спорт [ версия для печати ]

Полузащитник махачкалинского «Анжи» Данил Глебов стал игроком «Ростова», сообщает пресс-служба команды.

На какой срок 19-летний игрок подписал контракт с клубом, не уточняется. 

В текущем сезоне Российской премьер-лиги он провёл восемь матчей и не отметился результативными действиями.

«Зениту» отказали в новом легионере, писал News.ru.


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