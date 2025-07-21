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21 июля 2025 в 18:46

Лучший футболист клубного ЧМ расстался с девушкой после предложения о браке

Игрок «Челси» Палмер расстался с девушкой после ее предложения пожениться

Коул Палмер Коул Палмер Фото: David Klein/IMAGO/Global Look Press

Футболист лондонского «Челси» Коул Палмер расстался со своей девушкой — инфлюенсером Конни Грейс, они были вместе с подросткового возраста, пишет The Sun. Отмечается, что возлюбленная сделала спортсмену предложение еще год назад, а потом год уговаривала пожениться.

Издание утверждает, что 23-летний футболист ответил отказом и расстался с девушкой. Он объяснил, что он «слишком молод для брака» и хочет сосредоточиться на карьере. После этого пара отписалась друг от друга в соцсетях, а Палмера увидели одного на отдыхе на Карибских островах.

Неделю назад английский «Челси» в финале клубного чемпионата мира — 2025 разгромил французский ПСЖ со счетом 3:0. Решающий матч состоялся в Ист-Ратерфорде, США. Дубль Коула Палмера (22-я, 30-я минуты) и гол Жоао Педро (43-я) принесли «аристократам» уверенную победу.

Тем временем сообщается, что недавно вышедший на свободу актер Михаил Ефремов разошелся с женой спустя 23 года брака. По данным источника, супруги часто конфликтовали, особенно после слухов о том, что к артисту в колонию на свидания приходила его коллега 41-летняя актриса Дарья Белоусова.

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