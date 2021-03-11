Китай обеспечит вакциной от COVID-19 участников двух Олимпиад

https://static.news.ru/photo/37d5c92a-826c-11eb-a52a-96000091f725_660.jpg Фото: Tpg/Keystone Press Agency/Global Look Press

Международный олимпийский комитет (МОК) принял предложение Национального олимпийского комитета КНР о поставке вакцин для участников Олимпийских и Паралимпийских игр.

Как передаёт ТАСС, президент МОК Томах Бах на пресс-конференции объявил, что Пекин вызвался произвести «дополнительное количество вакцин, которые могут быть использованы для обеих Олимпиад — в Токио и Пекине». По словам Баха, Олимпийский комитет Китая может сотрудничать с МОК в двух форматах: взаимодействуя напрямую с признавшими китайские вакцины странами или через международные федерации.

МОК заплатит за эти дополнительные дозы вакцин, причём не только для олимпийских, но и паралимпийских команд, — подчеркнул Бах.

Летняя Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа 2021 года. Зимние Игры в Пекине намечены на период с 4 по 20 февраля 2022 года.

Действующего главу МОК 10 марта переизбрали на новый четырёхлетний срок. Ранее Бах заявил, что причин сомневаться в том, что церемония открытия летней Олимпиады в Токио состоится 23 июля, нет, передавал NEWS.ru. По его словам, японская столица является «самым подготовленным олимпийским городом». Благодаря «огромной решительности и поддержке» всех заинтересованных сторон вопрос сейчас заключается не в том, состоятся ли в принципе Игры, а скорее в том, какими они станут, сказал президент МОК в ходе онлайн-сессии.