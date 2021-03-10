Глава МОК отверг сомнения в успешности Олимпиады в Токио

https://static.news.ru/photo/a6e15f02-81a2-11eb-bbed-96000091f725_660.jpg Фото: James Matsumoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Причин сомневаться в том, что церемония открытия летней Олимпиады в Токио состоится 23 июля, нет. Об этом заявил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.

По его словам, японская столица является «самым подготовленным олимпийским городом». Благодаря «огромной решительности и поддержке» всех заинтересованных сторон вопрос сейчас заключается не в том, состоятся ли в принципе Игры, а скорее в том, какими они станут, сказал Бах во время онлайн-сессии МОК.

Мы все согласны с тем, что нам нужно сосредоточиться на самом важном. Это означает, прежде всего, обеспечение того, чтобы соревнования проводились в безопасной, надежной и справедливой среде для всех спортсменов, — цитирует Баха РИА Новости.

Он указал на то, что усилия МОК сосредоточены на борьбе с коронавирусом. В связи с этим совместно с японской стороной идёт разработка комплексных и научно обоснованных методических пособий по противодействию COVID-19.

Летняя Олимпиада в Токио должна пройти с 23 июля по 8 августа. Игры были перенесены с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал, что большинство японцев не хотят проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио. Против спортивных мероприятий выступают 58% граждан. Чтобы снизить напряжённость в обществе, власти Японии решили не пускать в страну иностранных болельщиков.