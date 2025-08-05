«Какой кошмар»: российская чемпионка отреагировала на смерть Гришина

Российская фигуристка Виктория Синицина назвала смерть спортивного комментатора Александра Гришина «кошмаром», в который сложно поверить. В своем Telegram-канале она также поделилась воспоминаниями о журналисте.

Какой кошмар… Не могу в это поверить. Голос Первого канала, голос, который был с нами на протяжении многих лет, человек с добрейшей душой, который всегда искренне переживал и болел! Всегда был с нами. Как же несправедлив бывает этот мир, — написала Синицина.

Гришин долгое время освещал соревнования по фигурному катанию. Он работал на телеканалах «7ТВ», «Россия 2», «Матч ТВ» и Первом канале, комментируя крупнейшие турниры, включая Олимпийские игры.

О гибели Гришина стало известно 5 августа, когда он попал под электричку ночью. По данным источника, 47-летний журналист долго не возвращался домой с работы, тогда родственники забили тревогу. Полиция начала поиски и обнаружила тело Гришина на железнодорожных путях. Правоохранители оповестили его жену Анастасию, которая недавно родила ребенка. Сейчас обстоятельства трагедии выясняются.