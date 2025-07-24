Боксерша Хелиф уже не ударит женщину: трансгендеров запретят по всему миру?

Боксерша Хелиф уже не ударит женщину: трансгендеров запретят по всему миру?

США запретили участие трансгендеров (ЛГБТ — движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) в женских соревнованиях. Поддержит ли Международный олимпийский комитет (МОК) политику Вашингтона, как на это событие отреагировали в Госдуме, что будет со скандальной алжирской боксершей Иман Хелиф — в материале NEWS.ru.

Как США запретили трансгендеров в женском спорте

Олимпийский и паралимпийский комитет США запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях. Организация направила письменное уведомление федерациям плавания, легкой атлетики и других видов спорта с требованием соблюдать этот указ.

«Наша пересмотренная политика подчеркивает важность обеспечения справедливой и безопасной конкурентной среды для женщин. Все национальные спортивные федерации обязаны обновить свою действующую политику», — написали генеральный директор Олимпийского комитета США Сара Хиршланд и президент организации Джин Сайкс.

В январе президент США Дональд Трамп заявил, что трансгендерам не место в женском спорте. Американский лидер подписал указ о признании в стране двух неизменных полов — мужского и женского. За сутки до инаугурации глава Белого дома пообещал убрать трансвеститов из армии, а также запретить им пользоваться женскими туалетами и душевыми. В феврале Трамп подписал указ о запрете трансгендеров в женских соревнованиях в США.

Иман Хелиф из Алжира против Лю Ян из Китая Фото: Petter Arvidson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кто допустил трансгендеров до международных соревнований

В феврале 2021 года экс-президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому трансгендеры получили право выступать без ограничений на соревнованиях уровня школ и колледжей. Если таких спортсменов не допускали до стартов, учебному заведению грозили санкции, вплоть до лишения финансирования. Это решение вызвало волну протестов. Родители юных спортсменов, некоторые атлеты и политики заявили, что закон ставит под угрозу справедливость в спорте.

После указа Байдена Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал трансгендерам участвовать в токийских Играх в 2021 году. Организация опубликовала свод правил для спортивных федераций. Согласно рекомендациям МОК, «ни один спортсмен не может быть исключен из соревнований на основании трансгендерной идентичности или половых различий». В то же время МОК подчеркнул, что не имеет полномочий выпустить правила, которые определяли бы критерии допуска для каждого вида спорта. Это решение принимают федерации.

Первым трансгендером на соревнованиях по тяжелой атлетике стала Лорел Хаббард из Новой Зеландии. Она участвовала в Олимпиаде в Токио, но заняла последнее место в женской категории до 87 кг. Канадская футболистка Ребекка Куинн стала первым трансгендером, завоевавшим олимпийскую медаль.

Ребекка Куинн Фото: Roy K. Miller/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Кто является самым известным спортсменом-трансгендером

Боксершу Хелиф допустили до Олимпиады в Париже, несмотря на проваленный гендерный тест. Спортсменку дисквалифицировали на чемпионате мира Международной ассоциации бокса (IBA) из-за выявленного у нее мужского набора хромосом XY. В МОК посчитали, что гендерный тест не нужен для отбора на Игры. В 1/8 финала алжирка выиграла бой у итальянки Анджелы Карини за 46 секунд и довела соперницу до слез. В решающем поединке в весовой категории до 66 кг Хелиф победила китаянку Ян Лю и завоевала золотую медаль.

После Олимпиады журналист французского издания Le Correspondant Джаффар Айт Аудиа опубликовал сведения, свидетельствующие о том, что Хелиф является мужчиной. По его словам, исследования были проведены в больницах Алжира и Франции. В медицинском заключении отмечается, что у Хелиф есть XY-хромосомы и тестикулы. Магнитно-резонансная томография таза показала отсутствие матки и наличие яичек в брюшной полости, а также наличие микропениса, напоминающего увеличенный клитор.

У боксерши был обнаружен дефицит 5-альфа-редуктазы второго типа, что свидетельствует о генетической аномалии, приводящей к нарушению обмена тестостерона и дегидроэпиандростерона. Врачи выявляют ее только у представителей мужского пола. В МОК назвали документы о гендерной принадлежности непроверенными.

Хелиф обрела популярность после скандальной победы на Олимпиаде. В сентябре 2024 года она появилась на Неделе моды в Милане в наряде от Bottega Veneta. Кроме того, Хелиф получила приглашение от алжирского Олимпийского комитета на конференцию «История успеха». Она заявила, что собирается участвовать в профессиональных боях и создать в стране академию бокса. В ноябре Хелиф появилась на обложке Vogue Arabia в специальном выпуске «Сделано в Аравии».

Иман Хелиф Фото: IMAGO/Ã‚Â©INPHO/James Crombie/Global Look Press

Трамп использовал скандал вокруг боксерши в своей предвыборной кампании. На видео был показан момент празднования спортсменкой победы на Олимпиаде в Париже.

«Мы отказались от нашей границы, наших зарплат и нашей храбрости, наш патриотизм называли токсичным. Мужчины могли избивать женщин и выигрывать медали», — говорится в ролике.

Хелиф заявила, что ее не испугали заявления Трампа о запрете трансгендеров в женском спорте в США. Она планирует выступить на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе.

«Я дам вам прямой ответ: президент США принял решение, касающееся политики в отношении трансгендеров в Америке. Я не трансгендер. Меня это не касается и не пугает», — сказала Хелиф.

На Олимпиаде-2024 выступила еще одна представительница бокса, которую в СМИ называют мужчиной, — Линь Юйтин из Тайваня. Спортсменку дисквалифицировали на чемпионате мира 2023 года из-за проваленного гендерного теста. Юйтин одержала победы во всех боях и завоевала золото Игр в весовой категории до 57 кг.

Как в России отреагировали на скандальную победу Хелиф на Олимпиаде

В ноябре на пленарной сессии клуба «Валдай» президент России Владимир Путин заявил, что спортсменам-трансгендерам следует состязаться между собой, а не с женщинами.

«Человек просто потому, что он объявил себя женщиной, пошел у всех выиграл, нос сломал женщине, <...> это просто убивает женский спорт. Скоро женщинам невозможно будет нигде выступать. Чушь какая-то», — сказал глава государства.

Непобежденная чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина заявила NEWS.ru, что «разорвала» бы Хелиф. Она напомнила, что боксировала с Николаем Валуевым, Александром Поветкиным и Федором Емельяненко.

«У меня не было проблем с девочками. Если бы вышла она, я бы разорвала. Надо готовиться не на 100%, а на 150%, как это делала я и ушла непобежденной», — заявила Рагозина.

Президент IBA Умар Кремлев призывал экс-главу МОК Томаса Баха на коленях извиниться перед оскорбленными девушками за историю с Хелиф, вернуть медали и признать свою ложь.

Иман Хелиф (слева) Фото: Petter Arvidson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Запретят ли трансгендеров во всех международных соревнованиях

МОК должен последовать примеру США в запрете участия трансгендеров в женских соревнованиях, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. Он подчеркнул, что такой подход поможет вернуть спорт к традиционным ценностям.

«Отлично! Наконец-то можно поздравить Олимпийский комитет США, молодцы! Приняли совершенно правильное решение, запретив трансгендерам соревноваться с женщинами. Буквально несколько лет назад американцы четко соответствовали идеологии многих европейских олимпийских комитетов, где они говорят, что нужно поддерживать всевозможные новомодные течения в спорте. Надеюсь, и другие олимпийские комитеты — и даже МОК — поддержат эту правильную тенденцию и вернутся к правильным идеологическим и жизненным устоям», — пояснил Свищев.

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова не исключила, что трансгендеров не допустят до международных соревнований. Она заявила NEWS.ru, что большинство стран мира берут пример с США.

«Несколько лет назад была акция с темнокожими людьми, [перед которыми] извинялись, вставали на колено. Если бы это не началось в США, в мире вряд ли бы на это отреагировали. Из Америки поступают сообщения о якобы социальной справедливости между группами людей, требующих к себе внимания. Они называли это демократией, наигрались и увидели минусы в этой теме. Она себя изживает, и все возвращается на круги своя», — сказала Журова.

Депутат отметила, что из-за трансгендеров может перестать существовать женский спорт. Журова не исключила, что для таких людей и гермафродитов будут проводиться отдельные соревнования.

«Не хочу умалять права этих людей, в том числе гермафродитов. Они тоже хотят заниматься спортом, а получается, что для них нет формата. С этой точки зрения, пожалуйста, вот вам отдельный формат, дисциплины, отдельные виды спорта, соревнуйтесь друг с другом. Я думаю, что Трамп прекрасно это понимает и предложит трансгендерам отдельный формат, если это демократическая страна», — предположила Журова.

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