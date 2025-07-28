Группа подростков-трансгендеров пришла в церковь

Трое, предположительно, подростков-трансгендеров (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) пришли в церковь в Москве, сняв это на видео, передает Telegram-канал «Ньюсач». Один из молодых людей при этом подошел и заговорил со священником, которого двое других называли сатанистом.

Двое из подростков были одеты в женскую одежду, на кадрах они проходят по церковному двору и комментируют происходящее. На третьем была мини-юбка и чулки, его лица не видно.

Ранее сообщалось, что Олимпийский и паралимпийский комитет Соединенных Штатов запретил участие трансгендеров в женских соревнованиях. Уточнялось, что организация уже направила соответствующее уведомление подшефным спортивным федерациям. Такое решение призвано обеспечить справедливую и безопасную конкурентную среду для женщин.

До этого газета The Wall Street Journal сообщала, что администрация Трампа может прекратить финансирование больниц, предоставляющих гендерную терапию несовершеннолетним. Уточняется, что хозяин Белого дома намерен защищать детей от таких процедур.