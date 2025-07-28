Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
28 июля 2025 в 14:56

Группа подростков-трансгендеров пришла в церковь

«Ньюсач»: подростки-трансгендеры посетили церковь в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Трое, предположительно, подростков-трансгендеров (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) пришли в церковь в Москве, сняв это на видео, передает Telegram-канал «Ньюсач». Один из молодых людей при этом подошел и заговорил со священником, которого двое других называли сатанистом.

Двое из подростков были одеты в женскую одежду, на кадрах они проходят по церковному двору и комментируют происходящее. На третьем была мини-юбка и чулки, его лица не видно.

Ранее сообщалось, что Олимпийский и паралимпийский комитет Соединенных Штатов запретил участие трансгендеров в женских соревнованиях. Уточнялось, что организация уже направила соответствующее уведомление подшефным спортивным федерациям. Такое решение призвано обеспечить справедливую и безопасную конкурентную среду для женщин.

До этого газета The Wall Street Journal сообщала, что администрация Трампа может прекратить финансирование больниц, предоставляющих гендерную терапию несовершеннолетним. Уточняется, что хозяин Белого дома намерен защищать детей от таких процедур.

Россия
Москва
церкви
трансгендеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп пригрозил сократить срок, отведенный на достижение мира на Украине
В Воронежской области в ходе конфликта неизвестный зарезал мужчину
В Госдуме анонсировали масштабное обновление общественного транспорта
Стоматолог предупредил, как электронные сигареты разрушают зубы
«Был на СВО»: раскрыты детали о предполагаемом педофиле из-под Красноярска
Жена бойца UFC за рулем иномарки попала в смертельное ДТП
Снос скандальной скульптуры в Москве попал на видео
Дипломат раскрыл правду, наносят ли ВСУ удары по ЗАЭС в последнее время
В Санкт-Петербурге появилась табличка в честь Собчак
Украина за месяц набрала долгов почти на $4 млрд
В Госдуме оценили идею продавать долги за ЖКУ коллекторам
СК взялся за обрушение жилого дома в Астрахани
Депутат ответила на идею ввести дополнительный выходной для семей с детьми
Тропики на вкус: как выбрать спелый и сладкий ананас
Российская певица решила уйти в монастырь, но есть одна проблема
Группа подростков-трансгендеров пришла в церковь
В Госдуме назвали вероятного виновника обрушения многоэтажки в Астрахани
Названы последствия введения допвыходного для родителей с детьми до 18 лет
Сети «Красное и Белое» запретили продавать алкоголь в одном из регионов
В Госдуме призвали наградить авиаперевозчиков медалями на фоне коллапса
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля
Регионы

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 июля 2025 года
Общество

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 июля 2025 года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.