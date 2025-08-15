Названы главные меры поддержки пенсионеров в 2025 году Депутат Чаплин: пенсионеры могут получить освобождение от налога на имущество

Пенсионеры и предпенсионеры в России имеют право на освобождение от налога на имущество за один объект каждого вида недвижимости, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, эта мера позволит существенно снизить финансовую нагрузку на граждан старшего возраста.

Одной из значимых льгот для пенсионеров и предпенсионеров является освобождение от налога на имущество. Они могут не платить налог за один объект каждого вида недвижимости: квартиру, дом, гараж или творческую мастерскую. Это позволяет существенно снизить финансовую нагрузку, — пояснил Чаплин.

Кроме того, он отметил, что для них на федеральном уровне предусмотрен налоговый вычет для земельных участков. По его словам, пенсионеры могут не платить налог за 600 квадратных метров, а в некоторых регионах, таких как Санкт-Петербург, действуют дополнительные льготы. Также депутат подчеркнул, что в ряде субъектов РФ предусмотрено полное освобождение от транспортного налога для маломощных автомобилей, хотя в Москве такая преференция отсутствует.

Для пенсионеров и предпенсионеров на федеральном уровне предусмотрен вычет в размере кадастровой стоимости 600 квадратных метров земельного участка. Однако в некоторых регионах, например в Санкт-Петербурге, действуют дополнительные преференции. В отдельных субъектах РФ пенсионеры полностью освобождаются от уплаты транспортного налога, особенно если мощность автомобиля не превышает установленных значений. Москва, к сожалению, таких льгот не предусматривает. Субсидии на ЖКУ доступны тем, чьи расходы на коммунальные услуги превышают установленный процент от дохода, — резюмировал Чаплин.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что работодатели не смогут уволить предпенсионеров в случае, если будет принято решение официально увеличить длительность их отпуска на семь дней. Парламентарий обратил внимание, что увольнение в таком случае будет считаться дискриминацией.