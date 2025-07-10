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10 июля 2025 в 13:59

Адвокат Жорин раскрыл важный нюанс в задержании баскетболиста Касаткина

Адвокат Жорин: Франция вправе отказать США в выдаче баскетболиста Касаткина

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Франция и США связаны двусторонним Договором об экстрадиции от 23 апреля 1996 года, согласно которому Париж обязан задержать лицо, если запрос Вашингтона удовлетворяет необходимые условия, заявил NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. По его словам, окончательное решение по выдаче задержанного российского баскетболиста Даниила Касаткина принимает министр юстиции Франции. Несмотря на положительное заключение суда, он может отказать, если есть риск нарушения конституционных или прав человека.

Выдача — не автоматическая обязанность: Франция вправе отказать, если запрос нарушает условия договора или права обвиняемого. Франция не выдает собственных граждан, но регулярно выдает иностранцев, если запрос соответствует условиям договора. В прошлом Франция уже экстрадировала россиян и других граждан не из Европы, когда существовали соответствующие соглашения. Наличие нескольких договоров (например, с Россией и США) не препятствует рассмотрению запроса от одной стороны, если нет конфликтов (если нормы не противоречат друг другу), — объяснил Жорин.

Адвокат отметил, что Россия как третья страна не имеет формального права вмешаться в экстрадиционную процедуру между Францией и США. Однако, по словам Жорина, возможны неюридические меры, в частности дипломатический протест, аргументация политического характера обвинений, доводы о возможном нарушении прав в США. Ни один из этих шагов не гарантирует отказ Франции, если ее суды и министр юстиции сочтут запрос США законным и соответствующим условиям договора, отметил Жорин.

По словам адвоката, Касаткину грозит от пяти до 20 лет тюрьмы, крупные штрафы — до нескольких миллионов долларов и конфискация электронных устройств. Жорин отметил, что при наличии отягчающих обстоятельств возможны более строгие санкции.

Ранее агентство AFP сообщило, что Касаткина задержали во французском аэропорту Шарль-де-Голль. После этого его поместили под стражу, теперь ему грозит экстрадиция в США. Американские власти обвиняют спортсмена в сговоре с целью компьютерного мошенничества. По их версии, хакерская группа совершила атаки на около 900 организаций, включая два федеральных учреждения США.

Сергей Жорин
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Кирилл Николаев
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